Культура

Меньше недели осталось до конца приема заявок на конкурс «Курбатов на каждый день»

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день» заканчивается 12 февраля. 13 февраля – дата начала работы экспертного жюри. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В настоящее время поданы десятки заявок из Пскова и Псковской области, Омской и Пермской областей, в частности, из Чусовского городского округа (Чусовой – город юности Валентина Курбатова).

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте, лауреате Государственной премии РФ и друге областной библиотеки Валентине Курбатове с целью сохранения и популяризации его литературного наследия. Задачи мероприятия: приобщение широкой аудитории к литературному наследию России через произведения Курбатова; популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Добавим, название конкурса перекликается с названием книги Валентина Яковлевича «Пушкин на каждый день».

Акция предполагает создание изображений – портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана». Работы принимаются до 12 февраля 2023 года.

К участию в конкурсе «Курбатов на каждый день» приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории. Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участников Конкурса. Кроме того, подписчики библиотечной группы в социальной сети «ВКонтакте» «Biblioplace - территория псковского чтения» выберут получателей приза зрительских симпатий в каждой возрастной категории.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены 6 марта 2023 года, в годовщину смерти Валентина Курбатова.