Культура

Псковичей приглашают на инструментальный концерт в Приказной палате

Инструментальный концерт «APASSIONATO», где прозвучат музыкальные произведения в исполнении дуэта петербургско-псковских музыкантов Варвары Емельяновой (гусли) и Дениса Кириллова (фортепиано), состоится в Приказной палате 11 февраля в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музыканты представят программу из необычных переложений классических произведений, авторских пьес и современной музыки для гуслей. В рамках программы прозвучат переложения Елизаветы Панченко, Варвары Емельяновой и Дениса Кириллова.

Место встречи: Информационный центр Псковского музея (ул. Кремль, 4).

Стоимость: 400 руб./чел. – взрослые, 300 руб./чел. – школьники и студенты, 400 руб./чел. – по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Предварительная запись по телефону: +78112724574.