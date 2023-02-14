Культура

Филиал Усвятского районного центра культуры капитально отремонтируют в деревне Церковище

Капитальный ремонт филиала Усвятского районного центра культуры в деревне Церковище проведут в этом году в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева

«С главой Усвятского района Дмитрием Петровым мы прорабатывали вопрос участия в нацпроекте "Культура". По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были выполнены проектные работы, и сегодня я с радостью делюсь с вами эскизами», - прокомментировала Ольга Тимофеева.

Планируется выполнить ремонт фасада здания, кровли, инженерных систем, а также ремонт помещений. Существующие резные декоративные наличники после очистки поверхности и окраски возвратятся на прежнее место.

За год здесь проходит более 80 мероприятий. Работает четыре клубных формирования. В здании филиала расположен библиотечный отдел, там оформлен уголок крестьянского быта. Также работает детский клуб «умелые руки».

«Уверена, после капремонта жители и гости волости будут с радостью посещать всевозможные мероприятия в современно оборудованном актовом зале и проводить свободное время в уютной библиотеке», - добавила председатель комитета.