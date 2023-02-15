Культура

Вечер памяти Героя России Сергея Самойлова прошёл в Пскове

Вечер памяти Героя России Сергея Самойлова «Герои рядом с нами» прошёл в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева. Сотрудники библиотеки в очередной раз напомнили своим читателям о событиях февраля 2000 года, когда в неравном бою с боевиками погиб пскович Сергей Самойлов и группа псковского спецназа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Фото: Псковская городская библиотека

На мероприятие были приглашены те, кто был лично знаком с героем. Боевой офицер спецназа Игорь Яшкин, который хорошо знал не только Сергея Самойлова, но и других погибших в феврале 2000 года ребят, подробно рассказал об их подвиге и как разведчики тогда, несмотря ни на что, до конца выполнили свой профессиональный долг.

Поэт, заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов рассказал собравшимся о своих встречах с Сергеем Самойловым, отметив, что это был очень целеустремлённый, серьёзный человек, при этом отличавшийся невероятным обаянием. Андрей Бениаминов прочёл стихотворение «Памяти Сергея Самойлова», которое он сочинил вскоре после гибели воина.

На мероприятии было также показано видео из семейного архива семьи Самойловых, звучали стихи в исполнении воспитанников клуба «Патриот».

Завершая вечер памяти Сергея Самойлова, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная отметила важность таких встреч, которые никогда не должны стереться в людской памяти, а также пожелала юным участникам мероприятия всегда любить свою Родину и быть её верными сыновьями.

Вечер памяти героя России Сергея Самойлова закончился минутой молчания.