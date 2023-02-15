Культура

О практической пользе «чисто филологических штудий» вели речь на музейных чтениях в «Михайловском»

Второй день работы XXVI Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века» в Государственном Пушкинском заповеднике начали с искусствоведческих и филологических докладов, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Николай Ульянов. Пушкин в Михайловском (1936). Из фондов музея-заповедника

В музее отметили, что на двух первых заседаниях речь, по большей части, шла о юбиляре — хранителе Михайловского, со дня рождения которого вчера исполнилось 120 лет. Докладчики говорили об особой творческой атмосфере, которая силами Гейченко создавалась в музее и окружала его. Вспоминали о выдающихся деятелях культуры и искусства, которые приезжали в псковские пушкинские места и затем оставляли свои отзывы об этих визитах в виде записей в гостевых книгах, но более — в произведениях искусства.

Сегодня же, отметили в музее, внимание конференции вернулось к собственно литературе, к творчеству Пушкина и, главное, к практической пользе, которую музеи могут извлечь из, казалось бы, «исключительно филологических штудий». Например, доктор филологии, ведущий сотрудник Пушкинского Дома РАН Сергей Денисенко говорил о топографической пунктуальности поэта в его стихах и прозе, равно и о точности рисунков на полях его рукописей и, главное, о тех сведениях, которые авторы разноплановых музейных экспозиций могут и должны вычленять из этого материала и использовать в своей работе. Его коллега, кандидат филологических наук Александр Дубровский на материале приписываемого Пушкину стихотворения «К Е***ву» попытался вскрыть механизмы создания лже-пушкинских опусов. Пётр Крапошин, гость «Михайловского» из музея в Больших Вязёмах (Московская область), попытался проследить точный маршрут поэта в его путешествии в Арзрум. А петербурженка Ольга Муравьёва, кандидат филологии (Пушкинский Дом РАН) выбрала героем своего выступления поэта-гусара Дениса Давыдова, которому, кстати, коллеги-стихотворцы посвятили куда больше стихов, чем самому Пушкину.

Ещё часть докладов и сообщений была посвящена истории музейного дела в военные и послевоенные годы, работе сотрудников учреждений культуры в это время — работе зачастую героической. Эти и другие материалы конференции, напомнили в заповеднике, планируется опубликовать в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

Сейчас научные чтения «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжают свою работу.