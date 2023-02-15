Культура

Военно-патриотическая выставка «Во славу Отечества» открылась в Пскове

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова размещена выставка «Во славу Отечества». Торжественное открытие экспозиции состоялось в четверг, 16 февраля, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и годовщине начала СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова организаторов и гостей выставки поприветствовал его заместитель Александр Серавин. Он отметил, что воспитание детей и подростков в духе патриотизма — одна из самых актуальных задач на сегодняшний день. «В новых реалиях данное направление работы с молодежью приобретает особое значение. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна. И наша главная задача — сделать все возможное, чтобы сохранить и провести через поколения память прошлого и не допустить фальсификацию истории», — подчеркнул Александр Серавин, выразив уверенность, что выставка вызовет большой интерес у горожан и гостей Пскова, каждый читатель найдет для себя ту книгу, которая ответит на интересующие вопросы.

«Проведение мероприятий патриотического характера и тех мероприятий, которые связаны с изучением истории и становлением основ для развития современного общества, — это важная задача как для библиотечного сообщества, так и для государства в целом», — отметил в свою очередь заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

В церемонии открытия также приняли участие представители регионального отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России» во главе с руководителем исполкома Дмитрием Шутовым, представители Псковской городской общественной организации «Военный спецназ» под руководством подполковника в отставке Юрия Самсонова.

Книги на выставке представлены по разделам: «Дни воинской славы», «Великие полководцы и военачальники», «Боевая доблесть псковичей», «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», «Псковские писатели — фронтовики», «Образ русского воина в отечественной литературе», «Восемь донбасских лет» (литература, посвященная Специальной военной операции на Украине) и «Искусство в боевом строю». Среди более чем 550 изданий можно найти как документально-исторические бестселлеры, так и новинки.