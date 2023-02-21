Культура

Международный конкурс юных пианистов прошел в Псковской области

XV Международный конкурс юных пианистов, посвященный М. В. Юдиной, состоялся 18 февраля в ДШИ города Невеля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова

Как рассказала член жюри, преподаватель по классу специального фортепиано колледжа искусств Зоя Королёва, в конкурсе принимали участие учащиеся детских школ искусств Псковской области, города Новополоцка (Республика Беларусь) и Москвы.

В рамках открытия конкурса с приветствием к юным музыкантам обратился председатель жюри конкурса, профессор, проректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Константин Зенкин, а также первый заместитель главы Невельского района Виктория Храбрая.

В состав жюри в этом году вошли: - доцент Российской академии музыки имени Гнесиных, ученица М. В. Юдиной М. А. Дроздова (Москва); проректор Белорусской государственной академии музыки Н. В. Мацаберидзе (Минск); заместитель директора Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова З. Б. Королева; заведующая фортепианным отделом ДШИ города Невеля Е. И. Пехурова.

«Все участники знают, как нелегко завоевать признание у таких профессионалов, и тем приятнее получать звания лауреатов», - рассказали в колледже.

В этом году победителями стали Михаил Федотов (ДМШ №4 города Пскова, ОШОД «Камертон») и Дарий Абрамович (Новополоцк). Второе место в младшей возрастной группе заняла ученица ДШИ города Невеля Ефросинья Закревская (преподаватель Е. И. Пехурова), а в старшей возрастной группе - Мария Якимович (ДМШ имени С. С. Прокофьева, Москва). Третье место - Софья Новоселова (ДШИ города Невеля) и Мария Богомолова (ДМШ №1 город Великие Луки).

Специальными призами за исполнение отдельных пьес конкурсной программы награждены Мария Витрюк (Опочка), Софья Гусейнова (Великие Луки), Анна Сергеева (Невель) и Александр Александров (Москва).

После окончания конкурсных прослушиваний состоялся мастер-класс пианистки с мировым именем, автора книг о М. В. Юдиной, Марины Дроздовой, где участники конкурса получили советы по совершенствованию исполнительских навыков, познакомились с некоторыми приемами и методами работы в фортепианном классе.

Напомним, что Международный конкурс юных пианистов, посвященный М. В. Юдиной проводится на родине известной пианистки с 2008 года и ежегодно собирает самых талантливых юных музыкантов России и Беларуси.