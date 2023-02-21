Культура

Библиотека имени Курбатова приглашает псковичей провести выходные с пользой

Библиотека имени Курбатова приглашает псковичей на открытие фотовыставки сестры известной псковской художницы, а также посетить творческую встречу с реставратором, который своими глазами видел, что скрывается за фигурами евангелистов в домовой церкви Зимнего дворца. Для молодежи – студенческий квартирник с многообещающим названием «Прощаем все ошибки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Организаторы мероприятий – специалисты отдела литературы по культуре и искусству, место встречи – Псков, улица Профсоюзная, 2

25 февраля в 14:00 в Голубом зале пройдет очередная встреча с художником-реставратором Михаилом Кузьмиченко. Он расскажет о разных подходах в реставрации в зависимости от материалов, требующих восстановления. Речь пойдет о холсте, стене и лепнине.

Лекция будет основана на примерах из личного опыта: в 2005-2008 годах он работал реставратором в Храме подворья Оптиной пустыни на Васильевском острове, в 2008-2009 годах - в БДТ имени Г. А. Товстоногова, в 2014 году - в Государственном Эрмитаже.

Встреча завершит работу выставки Михаила Кузьмиченко «Край родной - пути, дороги», которую еще можно увидеть в фойе 3-го этажа библиотеки имени Курбатова.

26 февраля в 12:00 в холле первого этажа состоится открытие выставки фотографий Валентины Донейко «Свободное теченье».

Валентина Донейко (1960-2012) родилась в поселке Кокуй Читинской области. В школу пошла в украинском селе Борщовка, в 1970-м году вместе с семьей переехала в Крым, с 1979 года жила в Риге.

Фотографировать Валентина Донейко начала в 80-х годах, а к 2002-му это стало важным направлением ее творчества. Валентина Донейко - член Международной Федерации фотоискусства (FIAP), ее персональные выставки проходили в России и за рубежом. В 2008 году была удостоена премии Московского Международного Фестиваля искусств «Традиции и современность».

В библиотеке также можно увидеть работы, «где небо смешано с колосящейся рожью», где «горлица возвышается в даль», где совершается чудо - каждого мгновения свободной, но «не выпяченной» жизни. Во многом крымские места - «морские, степные, фруктовые» повлияли на ее особое ощущение жизни. Также на выставке будет представлена живописная работа Валентины Донейко. На открытии выступит сестра фотографа – известная псковская художница Любовь Желтышева.

В этот же день в 13:00 в Голубом зале (3 этаж) пройдет студенческий квартирник.

«26 февраля - Прощеное воскресенье. В традициях этого дня - отпускать все обиды и прощать ошибки. Наши исполнители - еще студенты, хотя и хорошо нам знакомы. Они неоднократно помогали в создании атмосферы мероприятий, выступали в рамках "Музыкальной гостиной", словом, обаятельные и отзывчивые ребята», - рассказали в библиотеке.

Никита Шанович, Андрей Коборов и Никита Вахрушев учатся в Псковском колледже искусств по специализации «Инструменты народного оркестра». Они сыграют любимые композиции из своего репертуара (Яна Френкеля, Романа Бажилина, Эйтора Вила-Лобоса и другие) и расскажут о том, каково это - быть молодым музыкантом.