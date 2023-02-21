Культура

Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» пройдет в Пскове

Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится в Пскове 23 и 25 февраля в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступят в караул и совершат обход самых потаенных уголков Кремля. Участники программы в роли государевых бояр помогут стрельцам в осмотре «городового строения». При свете фонарей стрельцы вместе с участниками поднимутся во Власьевскую башню, а также побывают в закрытой для посещения башне Святых ворот. Действо будет сопровождаться живыми диалогами и историями из прошлого.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Купить билет онлайн на 23 февраля можно по ссылке.

Купить билет онлайн на 25 февраля можно по ссылке.

Справки по телефону: +78112724574.