Культура

Пушкинский заповедник зовёт на «Красные посиделки» с ржаными сухарями и при керосинках

В рамках празднования Дня защитника Отечества Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех побывать на «Красных посиделках».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта театрализованная интерактивная программа, по сути, является реконструкцией акции, какие комсомольские активисты или местные «избачи» организовывали в деревнях в первые годы Советской власти. При подготовке своих «Красных посиделок» музейщики использовали реальные документы начала прошлого века: методические рекомендации, опубликованные в специальном бюллетене Губернского отдела народного образования за 1927 год, материалы ОДН (Общества «Долой неграмотность!») при Опочецком волсовете, публикации в журналах и газетах тех лет, таких как «Лапоть», «Бегемот», «Комсомольская правда» и так далее. Участники программы услышат «лекцию заезжего агитатора», увидят популярные в 1920—1930 годы «советские живые спортивные фигуры». Они смогут присоединиться к хору, распевающему революционные песни (если знают слова и напев, разумеется), и потанцевать не только под частушки и гармонь, но и под настоящий патефон. Для гостей вечёрки предусмотрено соответствующее угощение: жареный с чесноком и солью ржаной хлеб, сало, и даже «городские» сушки к травяному чаю.

Действо под девизом «Красная армия всех сильней» будет разворачиваться в большой избе, роль которой, по обыкновению, выполнит комната в Центре музейных творческих программ в деревне Бугрово. Стены «избы» по такому случаю украсят соответствующими плакатами, а освещать помещение будут свечами и керосинками.

В музее уточнили, что программу будут проводить для индивидуальных посетителей (то есть, гостей музея, прибывших в «Михайловское» не в составе организованных групп, а самостоятельно, в одиночку, семьями или небольшими приятельскими компаниями). «Красные посиделки» будут особенно интересны старшеклассникам и студентам, увлекающимся историей, а оплатить билет на них можно посредством «Пушкинской карты».

«Революционная вечёрка» назначена на 24 февраля. Начнут её в 17.00.