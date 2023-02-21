Культура

Видеопроект о прогулках по великолукским улицам надо продолжать - Дмитрий Белюков

Видеопроект о прогулках по великолукским улицам надо продолжать, сообщил депутат Великолукской городской Думы, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM».

«У любой истории так или иначе бывает продолжение, я на это надеюсь. Сейчас проект немного приостановлен. Основная цель этого проекта была показать богатую историю каждой улицы. Я обращал внимание именно на Заречную часть города, откуда формировался наш город. И, конечно, это приятно, когда люди писали в комментариях, предлагали новые темы, просили что-то уточнить или просто благодарили: они живут на этой улице и никогда не знали, что там, к примеру, останавливалась на ночлег Екатерина Вторая», – отметил гость студии.

Дмитрий Белюков также подчеркнул, что главной целью любого краеведа, который занимается исследовательской работой, является представлением этих исследований в публичном пространстве.

Напомним, проект в формате видео продолжительностью 1-2 минуты знакомил великолучан с городскими окраинами. В них Дмитрий Белюков рассказывал об истории названий улиц Заречного района и о том, какие учреждения и промышленные предприятия раньше там располагались.