Видеопроект о прогулках по великолукским улицам надо продолжать - Дмитрий Белюков

Видеопроект о прогулках по великолукским улицам надо продолжать, сообщил депутат Великолукской городской Думы, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM».
Дмитрий Белюков также подчеркнул, что главной целью любого краеведа, который занимается исследовательской работой, является представлением этих исследований в публичном пространстве.
Напомним, проект в формате видео продолжительностью 1-2 минуты знакомил великолучан с городскими окраинами. В них Дмитрий Белюков рассказывал об истории названий улиц Заречного района и о том, какие учреждения и промышленные предприятия раньше там располагались.