Культура

Заложенный дверной проем обнаружили реставраторы в Лазаревской церкви в Печорах

Заложенный дверной проем обнаружили во время реставрации Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Церковь датируется XVIII веком. Каменный подклет относится предположительно к XV веку.

Известно, что церковь построена между 1792 и 1800 годами при настоятеле архимандрите Петре (Можайском) для монастырской больницы.

«Это двухэтажный одноглавый храм на подклете в стиле барокко, а русское барокко характеризуется оптимистической приподнятостью, праздничностью, отсюда яркий желтый цвет, яркие вставки. Единственным украшением церкви служит пышная барочная глава на граненом барабане с постаментом», – отметили реставраторы.

Первоначальное устройство входа было открыто во время демонтажа старой штукатурки с фасада здания. Проем располагался со стороны Кровавого спуска, уточнили в организации.

Реставрация продолжается. Благоустройство территории вокруг церкви и фасадные работы будут завершены к 550-летию монастыря, добавили специалисты.