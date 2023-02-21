Культура

Снежный бюст Пушкина создали в Святогорском монастыре. ВИДЕО

Молодой художник из Москвы создал бюст поэта А. С. Пушкина из снега, объект появился на территории Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря в Пушкинский Горах. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа Святогорского монастыря / «ВКонтакте»

«Молодой художник Пётр приехал из Москвы в Святогорский монастырь за вдохновением. Бюст А. С. Пушкина – его рук дело!» - говорится в сообщении.

Напомним, Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году на месте явления святому блаженному Тимофею иконы Божией Матери «Одигитрия». Монастырь издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.