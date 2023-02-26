«Блинную» Изборского музея-заповедника закрыли на санитарные дни

Кафе «Блинная» музея-заповедника «Изборск» закрывается на санитарные дни с 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»
«Продлятся санитарные дни до 1 марта, а уже 2 числа мы снова ждём псковичей и гостей региона в гости!» – отметили в музее.
В связи с началом Великого поста посетителям будет представлено постное меню.
В музее-заповеднике принесли извинения за временные неудобства и просили учесть данную информацию при посещении.