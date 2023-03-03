Культура

Выставка «Женский образ» откроется в Пскове в преддверии 8 марта

Выставка «Женский образ» откроется в галерее «Дом на Набережной» в Пскове 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном общественном движении «ПсковАрт».

Изображение здесь и далее: Псковское региональное общественное движение «ПсковАрт»

Мероприятие приурочено к Международному женскому Дню. Экспозиция выставки составлена из женских портретов, написанных в разных техниках, цветочных натюрмортов, абстрактных композиций.

«Это первая выставка "ПсковАРТа" в 2023 году, и художники пожелали сделать ее по настоящему весенней и праздничной. Женские образы на картинах говорят о наступающей весне, надежде на теплое и цветущее лето. Земля просыпается после зимней непогоды, а весеннее пробуждение всегда обещает солнечный свет и радость», – отметили организаторы.

В выставке участвуют псковские художники Александр Александров, Николай Владимиров, Юлиана Голубева, Ольга Гофман, Галина Дячок, Анатолий Жбанов, Юрий Жулин, Николай Захаров, Сергей Каримов, Александр Коростылев, Вероника Кучеровская, Олег Матюхин, Николай Москалев, Ираида Самойленко, Николай Самойленко, Валерия Самойленко, Тимофей Силич, Виктор Тимофеев (ВИТИМ), Эдуард Шарипов.

На выставке представлено более 60 живописных и графических работ, выполненных в разные годы.

Начало мероприятия в 16:00.