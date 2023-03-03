Культура

Псковичей приглашают на органный концерт «От смерти к воскресению»

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «От смерти к воскресению»» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 5 марта в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В концерте принимают участие молодой органист, студент 5 курса Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, солист Ульяновской государственной областной филармонии Александр Патрушин; выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Академического вокала», солистка Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре Екатерина Долгих (меццо-сопрано) и лауреат международного вокального конкурса, солистка Санкт-Петербургского театра «Северная Венеция» Наталья Архипова (сопрано).

В органно-вокальном концерте «От смерти к воскресению» прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха, великопостная неаполитанская оперная кантата «Stabat Mater» из 13 частей в переложении для органа итальянца Джованни Баттисты Перголези. Завершится программа двумя симфоническими медитациями для оркестра из сюиты «Вознесение», транскрибированными для органа, французского композитора XX века Оливье Эжена Шарля Проспера Мессиана. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Стоимость билета – 800 рублей. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Справки по телефонам (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится на улице Плехановский Посад, 64.