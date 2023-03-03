Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Капитан Смоллетт»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях у Дины Дабришюте — группа «Капитан Смоллетт». Вокалист Александр Григорьев и гитарист Василий Павлов расскажут, что такое русское пиратство, чем близки рокер и пират, как импортозамещение повлияло на качество записи музыки и о том, можно ли пиратов пригласить к себе на корпоратив. И, конечно же, радиослушатели услышат несколько песен группы «Капитан Смоллетт».

Трансляция завершена.