Культура

Работы художника из лермонтовских Тархан экспонируют в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей выставку «Мой дом везде, где есть небесный свод...».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию вошли живописные и графические работы Геннадия Салькова, пензенского художника, много лет проработавшего в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова «Тарханы». Чуть менее ста его работ сейчас входят в фондовую коллекцию этого пензенского музея, в том числе — в постоянные экспозиции. Не единожды картины Салькова служили своего рода визитной карточкой региона на выставках, например, в Москве, Орле, Саратове, Санкт-Петербурге, Тамани, а также представляли Россию в Болгарии, Казахстане, Китае, на Мальте и так далее.

В псковских пушкинских местах работы Геннадия Валентиновича показывают впервые.

Бóльшая часть экспозиции, конкретизировали в «Михайловском», — это пейзажи, запечатлевшие места, где прошло детство поэта. Но есть здесь и портреты людей, чьи жизнь и творчество связаны с Тарханами. Ольга Маврина, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Тарханы», рассказала михайловским коллегам о том, что в настоящее время художник работает над портретом Пушкина.

В подарок музею в Пензенской области сотрудники «Михайловского» передали несколько гравюр Валентина Васильева, псковского мастера, основоположника региональной школы графики.

Экспозиция «Мой дом везде, где есть небесный свод...» развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что выставка будет работать здесь до 19 мая. Торжественное её открытие состоится в день рождения Пушкинского заповедника, 17 марта.