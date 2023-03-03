Культура

Участники «Медиаразведки» посетили музей-заповедник «Изборск»

Журналисты, блогеры, фотографы и работники СМИ, участвующие в «Медиаразведке», осмотрели Изборскую крепость, посетили Никольскимй храм, спустились в тайный ход к воде, прогулялись по крепостной стене и осмотрели окрестности Изборска со смотровой площадки башни Луковка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов отметил, что еще лет 10-15 назад люди практически не испытывали интереса к старинной русской фортификации, не мыслили маленькими городами и поселениями.

Павел Гнилорыбов подчеркнул, что очень здорово, что есть такие места как Изборск, расположенные недалеко от регионального центра, куда, благодаря удобной логистике, можно поехать на выходные всей семьей.

Последним пунктом посещения в Изборске стал выставочный зал музея-заповедника. Членам «Медиаразведки» представилась уникальная возможность увидеть монтаж выставки «Непобедимая красота». О выставочном зале и проектах, которые планируются реализовать в нём в ближайшее время, рассказала директор музея-заповедника Наталия Дубровская.

«Медиаразведка» — проект сервиса поездок и путешествий Туту.ру, который проходит при поддержке Туристического информационного центра Псковсеой области. В рамках проекта журналисты, блогеры и фотографы открывают для себя самые разные регионы России и другие страны, знакомятся с их важнейшими достопримечательностями, необычными вариантами досуга и локальной кухней.

Члены «Медиаразведки» приехали в Изборский музей в заключительный день поездки: сегодня им предстоит посетить ещё несколько объектов в Печорском районе.