Культура

«Квартирник»: «Капитан Смоллетт» о том, что такое русское пиратство и чем близки рокер и пират. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 марта. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

В гостях у Дины Дабришюте — группа «Капитан Смоллетт». Вокалист Александр Григорьев и гитарист Василий Павлов рассказали, что такое русское пиратство, чем близки рокер и пират, как импортозамещение повлияло на качество записи музыки и о том, можно ли пиратов пригласить к себе на корпоратив. И, конечно же, радиослушатели услышали несколько песен группы «Капитан Смоллетт».