Культура

Писателя Валентина Курбатова вспоминают в Псковской области 6 марта

Писателя и литературоведа Валентина Курбатова вспоминают в Псковской области 6 марта.

В областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоится подведение итогов II Всероссийского конкурса-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день».

Цель конкурса – сохранение и популяризация литературного наследия писателя, задачи – приобщение широкой аудитории к литературному наследию России через произведения Курбатова; популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Название конкурса перекликается с названием книги Валентина Курбатова «Пушкин на каждый день».

На него было подано более 120 заявок из Пскова и районов Псковской области, Омской, Самарской и Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан.

Также в этот день покажут документальный фильм о писателе совместно с Пушкинским заповедником в 16:00.

Напомним, Валентин Курбатов скончался 6 марта 2021 года на 81-м году жизни.