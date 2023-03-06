Выставку «Дамские штучки» представили журналистам в Пскове. ФОТО

Выставку «Cherchez la femme» или «Дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века» представили в Псковском музее-заповеднике в преддверии открытия сегодня, 6 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, экспозиция расположилась во Дворе Постникова.
В выставочном пространстве можно увидеть сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера, являющиеся орудием женского кокетства; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое.
Свыше двухсот экспонатов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта, будут представлены в двух экспозиционных залах старинных купеческих палат.
Особое внимание на выставке уделили вееру, у которого есть существовал свой язык. Представлены и женские портреты.
«Раньше это была неизвестная картина, а сегодня – это совершенно удивительные истории. Некоторые вещи наполнены историческим материалом. Также представлено много предметов, найденных в ходе работ археологов, есть и подаренные вещи. Мир меняется. Женщины больше вторгаются в перипетии мужского мира, но хочется сказать "шерше ля фам"», – подчеркнула Светлана Мельникова.
По словам генерального директора Псковского музея-заповедника, выставка «Дамские штучки» – это результат работы хранителей и их инициатива.
Хранитель музейных фондов Светлана Дерягина представила один из центральных экспонатов выставки – парюру.
Такое украшение предназначалось для торжественного выхода. Также на выставке представлен редкий экспонат в виде стека для верховой езды из тростника. Его в 1867 году подарила своему возлюбленному девушка Лурия за победу на скачках.
Помимо этого, представлены популярные для XIX века украшения, сделанные из женских волос.
Выставка будет работать с 8 марта во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).