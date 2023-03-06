Культура

Выставку «Дамские штучки» представили журналистам в Пскове. ФОТО

Выставку «Cherchez la femme» или «Дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века» представили в Псковском музее-заповеднике в преддверии открытия сегодня, 6 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, экспозиция расположилась во Дворе Постникова.

В выставочном пространстве можно увидеть сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера, являющиеся орудием женского кокетства; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое.

Свыше двухсот экспонатов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта, будут представлены в двух экспозиционных залах старинных купеческих палат.

«Во дворе Постникова мы открываем особенную выставка. Она приурочена к 8 марта. Но парадокс этой выставки в том, что две легендарные женщины Роза и Клара боролись за то, чтобы войти в мужской мир. И они теряли черты женственности. Так получилось, что весенний праздник стал олицетворением и воплощением надежды, любви, красоты и женственности. Всё, что вы увидите – предметы милой старины. Это мир женщины конца XIX - начала XX века, который представить без этих аксессуаров невозможно. Любопытно то, что большинство предметов впервые покинули фонды», – сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и отметила, что на выставке гости смогут узнать, что такое «полюра», «комильфо», а также получить объяснение, почему замужние женщины носили бриллианты и рубины, а молодые девушки – жемчуг, кораллы и бирюзу.

Особое внимание на выставке уделили вееру, у которого есть существовал свой язык. Представлены и женские портреты.

«Раньше это была неизвестная картина, а сегодня – это совершенно удивительные истории. Некоторые вещи наполнены историческим материалом. Также представлено много предметов, найденных в ходе работ археологов, есть и подаренные вещи. Мир меняется. Женщины больше вторгаются в перипетии мужского мира, но хочется сказать "шерше ля фам"», – подчеркнула Светлана Мельникова.

По словам генерального директора Псковского музея-заповедника, выставка «Дамские штучки» – это результат работы хранителей и их инициатива.

Хранитель музейных фондов Светлана Дерягина представила один из центральных экспонатов выставки – парюру.

«Центральное место занимает парюра. Это набор украшений. Здесь ожерелье и брошь состоят из бриллиантов. Колье-трансформер состоит из 131 бриллианта и 94 алмазов. Центральная часть трансформируется и отделяется в красивую яркую брошь, которая украшена 20 бриллиантами и 42 алмазами. Украшение стиля модерн характеризуется плавными линиями. Носила такое украшение блистающая, яркая, изысканная и немножко роковая женщина», – объяснила она.

Такое украшение предназначалось для торжественного выхода. Также на выставке представлен редкий экспонат в виде стека для верховой езды из тростника. Его в 1867 году подарила своему возлюбленному девушка Лурия за победу на скачках.

Помимо этого, представлены популярные для XIX века украшения, сделанные из женских волос.

Выставка будет работать с 8 марта во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).