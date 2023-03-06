Хореографический ансамбль Тямшанского дома культуры выступил на фестивале в Петербурге

Хореографический ансамбль «Ветер перемен» Тямшанского Дома культуры выступил на III всероссийском фестивале-конкурсе хореографического и вокального творчества «Эталон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
Конкурс проходил в Санкт-Петербурге.
Результаты стали следующими:
«Администрация Псковского района от души поздравляет юные таланты с победой. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины!» - добавили в администрации.
Добавим, поездка хореографической группы состоялась при поддержке завода «Титан-Полимер».