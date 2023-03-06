Культура

Хореографический ансамбль Тямшанского дома культуры выступил на фестивале в Петербурге

Хореографический ансамбль «Ветер перемен» Тямшанского Дома культуры выступил на III всероссийском фестивале-конкурсе хореографического и вокального творчества «Эталон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге.

Результаты стали следующими:

Ольга Крапотухина с номером «Казачья пляска» стала лауреатом I степени;

Софья Суворова и Ольга Крапотухина с номером « Ой, то не вечер» стали лауреатами I степени;

старшая группа с номером «Цыганский танец» стали лауреатами I степени;

подготовительная группа с номером «А закаты алые...» стали лауреатами II степени;

подготовительная группа с номером «Моя мама» стали лауреатами II степени;

средняя группа с номером «Мираж» стали лауреатами II степени;

Диана Ткач с номером «Соло Птицы» стала лауреатом III степени.

«Администрация Псковского района от души поздравляет юные таланты с победой. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины!» - добавили в администрации.

Добавим, поездка хореографической группы состоялась при поддержке завода «Титан-Полимер».