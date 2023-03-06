Культура

Выставку кукол «Котомарт» представят в Пскове

Открытие выставки мастеров Псковского кукольного дома «Котомарт» состоится 6 марта в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме ремесел.

Фото: Дом ремесел Пскова

«Если зима сковала разум, сугробы за окном еще не таят, а хочется весны, тепла и радости - приходите на открытие сегодня в 17:00. Милые котята и важные коты-аристократы растопят снега и прогонят вьюгу и вашего сердца. В выставочном зале живут теплые мурчащие эмоции, весна и эстетика интерьерной куклы», - пригласили псковичей организаторы.

Открытие пройдет выставочном зале Псковского областного центра народного творчества на улице Некрасова, 10.