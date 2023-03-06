Культура

Вышел новый трейлер космической драмы «Вызов» с Юлией Пересильд

Новый трейлер космической драмы Клима Шипенко «Вызов», съемки которой проходили на борту Международной космической станции, представил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Фото: Кинопоиск

20 апреля в прокат выходит «Вызов» Клима Шипенко — автора народного хита «Холоп» и космической драмы «Салют-7». Это один из самых ожидаемых российских фильмов последних лет, в котором искусство сошлось с гонкой достижений в космосе. Сегодня появился новый трейлер «Вызова», куда вошел ряд сцен, снятых на МКС.

По сюжету главная героиня Женя, которую играет уроженка Пскова Юлия Пересильд, — торакальный хирург, то есть занимается органами грудной клетки. За месяц ей нужно подготовиться к полету на Международную космическую станцию, чтобы провести операцию космонавту Олегу (его сыграл настоящий космонавт Олег Новицкий). Доставить его на Землю невозможно: он получил серьезную травму во время работы в открытом космосе. За операцией наблюдает командование с Земли, в том числе герои Владимира Машкова и Александра Балуева.

В новый трейлер вошло больше подробностей того, как Женя проходила отбор среди хирургов (ее конкурентом был герой Милоша Биковича) и готовилась к полету. Конструктор (Машков) явно сомневается в кандидатуре Жени, которая «просто ассистирует», но в итоге выбор падает на нее. Женя отправляется на МКС, говоря маме (Елена Валюшкина), что едет в командировку в Иркутск, чтобы та не волновалась.

Для съемок «Вызова» Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели 12 дней на борту МКС в октябре 2021 года. Помимо Олега Новицкого, вместе с ними в кадре появляются и другие космонавты — Петр Дубров и Антон Шкаплеров (он же был командиром корабля, доставившим актрису и режиссера на борт МКС).

«Сейчас полет и пребывание на МКС кажутся мне прекрасным сном, но я понимаю, что все происходило в действительности. В жизни на МКС все было новым, неожиданным, приходилось справляться со многими переживаниями. Самое главное в адаптации к жизни на станции, как и в адаптации к жизни на земле, — оставаться человеком в любой ситуации. И смешного, и грустного в съемочном процессе на МКС было много. Поэтому сразу после съемок "Вызова" я взяла паузу в карьере и села писать книгу, потому что в двух словах трудно рассказать про этот опыт. Мне кажется, в книге у меня получилось подробно описать, как это вообще было», – отметила Юлия Пересильд.