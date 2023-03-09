Культура

Выставка «Дыхание весны» открылась в Пскове

В преддверии празднования Международного женского дня 8 марта в музее отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоялось открытие выставки «Дыхание весны». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе колледжа.

На выставке представлены поздравительные открытки к празднику 8 марта, выполненные студентами 1 и 3 курсов специальности «Дизайн в культуре и искусстве» под руководством преподавателя Ольги Устиновой, а также творческие работы самого педагога.

Открытки изготовлены на учебных занятиях по предмету «Живопись с основами цветоведения» с использованием различных техник: аппликации, бумагопластики, монотипии с дорисовкой гелевыми ручками, сухой пастели. В картинках, выполненных в рамках на стекле, и поздравительных открытках отражены сюжеты, связанные с весенним праздником - цветы, романтические женские образы и другие, преобладают нежно-пастельные тона.

Наибольшее количество работ в одной стилистике выполнила Софья Макеева, которая для изготовления открыток использовала упаковки от чая. С приветственным словом к присутствующим обратились: хранитель музея Маргарита Самойлова, преподаватель Ольга Устинова, руководитель специализации «Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы», член Московского союза художников Константин Зинин.