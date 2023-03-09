Культура

Праздничный концерт для семей участников СВО прошел в Великих Луках

Праздничный концерт для семей, матерей и жен военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, прошел в Великих Луках в честь Международного женского дня. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Мероприятие открыло выступление хореографического коллектива «Балет для всех» с выступлением «Цветы под снегом». После чего от имени главы города Николая Козловского и от себя лично великолучанок поздравил с праздником заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович.

«Праздник 8 Марта – это самая лучшая возможность выразить слова глубокого уважения и благодарности всем представительницам прекрасной половина человечества. Женская красота, обаяние и нежность, умение создавать уют и делиться с близкими душевной теплотой делают мир ярче и добрее. Ваша способность совмещать домашние дела, заботу о родных и созидательный труд на благо города и страны заслуживают искренней признательности и восхищения. Своими успехами и профессиональными достижениями вы вносите весомый вклад в развитие Великих Лук, приумножаете славу нашего города» - сказал заместитель главы Великих Лук.

При этом, отметил он, главной и важной миссией женщины было и остается сохранение семейных традиций, домашнего очага и воспитания детей. «Вы – основа крепкой семьи, прочная опора и надежный тыл своих родных и мужей» - продолжил Николай Андросович.

Далее к женщинам обратился исполняющий обязанности главы администрации города Виктор Каменский, который отметил, что Великие Луки гордятся своими женщинами – «обаятельными, талантливыми, целеустремлёнными».

«Вы добросовестно относитесь к выполнению всех стоящих перед вами задач: добиваетесь высоких результатов в профессиональной деятельности и общественной работе, заботитесь о родных и воспитываете детей, сохраняете семейные ценности и являетесь надёжной опорой для своих мужчин. И сегодня именно эта поддержка помогает вашим мужьям, отцам, сыновьям, выполняющим задачи специальной военной операции, быть стойкими, отважными, сильными духом», – выступил Виктор Каменский.

Он особо отметил, что на всех уровнях власти, в том числе и в администрации города Великие Луки, уделяется самое пристальное внимание мерам поддержки семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

В заключении он выразил слова благодарности великолучанкам за их активную жизненную позицию, достойное воспитание детей и сохранение домашнего очага. А также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и добра, исполнения заветных желаний и достижения намеченных целей, мира, только хороших новостей, и побольше поводов для радости и улыбок.

Музыкальные, танцевальные и творческие коллективы города поздравили великолучанок концертной программой.