Культура

Международная научная конференция «Москва – Третий Рим» пройдёт в Пскове

Объявлен прием заявок на участие в IX Международной научной конференции «Москва – Третий Рим», которая пройдет в Пскове и в Спасо-Елеазаровском монастыре 28-31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На конференции предлагается продолжить обсуждение вопросов об истоках российской государственности и её конкретно-исторических формах на разных этапах развития, о древних и средневековых державах предшествующих эпох, о понятии translatio imperii, выраженном, в частности, в политеме «Москва – третий Рим».

Направления работы конференции:

цивилизационное и идеологическое наследие Древнего Рима;

междисциплинарные аспекты исследования Древней Руси;

Византийская империя и Русь: взаимосвязь духовных традиций;

политические и социальные процессы в Московском царстве;

цивилизационное и историко-культурное значение Российской Империи.

Количество и названия секций будут скорректированы в зависимости от поступивших заявок на участие.

Принять участие в конференции можно в качестве докладчика или зарегистрированного слушателя (без доклада).

Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо заполнить заявку на официальном сайте конференции до 31 марта.

Организаторами конференции выступают Псковская епархия, Центр палеоэтнологических исследований, Псковский музей-заповедник и Псковский государственный университет.