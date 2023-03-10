Культура

X фотофестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове

X фотофестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове в день города. Об этом сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Эта международная встреча ежегодно собирает более тысячи зрителей и фотохудожников из России, Германии, Франции и стран Балтии. На юбилейное шоу приглашены фотографы из Китая и Индии, а также новых регионов России, отметил глава города.

«Цвет белой стены, это когда под открытым небом на белые стены древних псковских памятников проецируются фотоработы и видеоинсталляции. В этом году их можно будет увидеть на крепостных стенах Псковского кремля», – напомнил Борис Елкин.

Проект фестиваля выиграл грант Фонда президентских инициатив в размере 2,5 млн рублей.