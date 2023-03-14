Культура

День рождения «Михайловского» отметят 17 марта

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на празднование 101-й годовщины со дня послереволюционного восстановления «Пушкинского уголка» на Псковщине.

Елена Абдулаева. Дом Пушкина (2007). Из фондов музея-заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, день рождения «Михайловского» будут отмечать в предстоящую пятницу, 17 марта. Гостей ждут в Научно-культурном центре заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). В программу включены торжественное открытие выставки «Мой дом везде, где есть небесный свод...» из фондов Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» (15.00), а также концерт «Весна идёт, весне дорогу» (16.00), в котором прозвучат популярные вокальные миниатюры русских и зарубежных композиторов: Моцарта, Бизе, Грига, Чайковского, Легара, Танеева, Пуленка и прочие. На сцену выйдут псковские музыканты: Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор), Валерия Дунюшкина (фортепиано), Иван Колбашов (фортепиано).

В «Михайловском» также просят обратить внимание: 17 марта все музейные комплексы в составе Пушкинского заповедника будут принимать посетителей только до 14.00.