Культура

Выставка работ уроженца Изборска откроется в Пушкине

Выставка работ художника, уроженца деревни Изборск Печорского района Павла Мельникова откроется в Пушкине 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: работа Павла Мельникова из собрания Изборского музея-заповедника

Познакомиться с творчеством Павла Мельникова можно будет на выставке «Изборск в зеркале русской души» с 16 марта по 16 апреля. Экспонироваться работы будут в доме-музее Павла Чистякова.

На выставке будут представлены полотна художника из собрания государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

Павел Мельников родился 20 января 1907 года в крестьянской семье в Изборске. С детства у него проявилась тяга к искусству, но учиться живописи всерьез ему не довелось: после шести лет обучения в школе мальчик стал работать у отца, помогая по хозяйству. В 1928 году он уехал в Таллин, где устроился на целлюлозно-бумажную фабрику и стал заниматься самообразованием.

В одной из таллинских школ летом 1941 года начинающему живописцу удалось организовать персональную выставку, но открытие ее состоялось 20 июня 1941 года — за два дня до начала Великой Отечественной войны. Художник ушел на фронт, в 1941 году участвовал в обороне Таллина, в 1943-м — в битве под Великими Луками. Был дважды ранен, перенес несколько операций и вернулся в родной Изборск в ноябре 1944 года.

«На полотнах Мельникова изображен родной Изборск — древний и прекрасный город-воин на Северо-Западе Руси, обладающий уникальным ландшафтом с его холмами, перелесками, маленькими речками, озерами, древней крепостью и старинными храмами. Мастер писал свои пейзажи не столько кистью, сколько сердцем. Оно ему подсказывало и художественные решения. Композиция, колорит, декоративная трактовка пейзажа или расстановка в нем архитектурных акцентов выбирались им по наитию, но это и придает его работам самобытность», - рассказали в музее.

Адрес: Пушкин, Московское шоссе, 23. Время работы со среды по воскресенье с 10:30 по 17:00.