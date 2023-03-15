Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о создании археологического парка в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов. Ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ним о планах по созданию археологического парка в Псковской области.

Не так давно был объявлен конкурс на лучший эскизный проект создания ландшафтного археологического парка на территории объекта культурного наследия «Поселение Горожане» X-XI вв. На что направлен конкурс и кто в нем сможет поучаствовать? Каким бы хотели видеть парк представители профессионального археологического сообщества?

Трансляция завершена.