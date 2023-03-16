Культура

«Чебурашка» уже доступен в Okko

С 16 марта пользователи онлайн-кинотеатра Okko, который входит в подписки СберПрайм и СберПрайм+, могут посмотреть самый кассовый фильм в истории российского кинопроката — «Чебурашка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Кадр из фильма «Чебурашка» (реж. Д.Дьяченко, 2022 г.)

Фильм стал самым кассовым в российском прокате менее чем через месяц после старта показов. За десять дней он обогнал предыдущего рекордсмена, комедию «Холоп» Клима Шипенко.

Персонаж фильма «Чебурашка» знаком с детства всем: детям и их родителям, бабушкам и дедушкам, он родной и понятный для всех поколений зрителей. Фильм не только вызывает ностальгические эмоции, но и учит важному: беречь свою семью и заботиться о близких.

Режиссёр фильма — Дмитрий Дьяченко, в картине сыграли известные российские актёры: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и другие.

Сбер — генеральный партнёр фильма. Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия «Союзмультфильм» при участии телеканалов «Россия-1» и СТС при поддержке Фонда кино. С подпиской СберПрайм, в которую уже входит онлайн-кинотеатр Okko, «Чебурашку» можно посмотреть с 16 марта. Новые клиенты могут оформить подписку по специальной цене.

Интересные факты о съёмках фильма: