Культура

Творческая встреча с солистами Мариинки пройдет в Пскове

Бесплатная творческая встреча с солистами Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, которая будет сопровождаться мастер-классом для юных псковичей, состоится в Приказной палате Псковского кремля 19 марта в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Накануне, 18 марта в 18:00, в Большом концертном зале Псковской филармонии в исполнении артистов прозвучит духовная опера «Александр Невский», написанная к 800-летию великого князя композитором, оперным певцом, народным артистом Украины, Узбекистана и Северной Осетии-Алании, а также педагогом Академии Грайром Ханеданьяном.

Главную партию князя Александра Невского исполняет солист Мариинского театра Ярослав Петряник. По словам певца, он постарался стать единым целым со своим персонажем, чтобы как можно глубже и полнее донести до современников образ человека, жившего 800 лет назад.

Участники творческой встречи в Приказной палате смогут услышать избранные арии из оперы, а после концертной части молодые певцы ответят на вопросы зрителей относительно постановки и других творческих проектов, расскажут о том, как вживались в свои роли, какая внутренняя и внешняя работа была проведена ими для воспроизведения максимально аутентичных и в то же время приближенным к зрителю образов.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Завершится встреча мастер-классом, который солисты Академии проведут для одаренных юных псковичей. В ходе занятия певцы поделятся секретами мастерства, проведут прослушивание и дадут профессиональные советы начинающим вокалистам.

Место встречи: Информационный центр музея (улица Кремль, 4). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.