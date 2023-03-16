Культура

«Квартирник»: «ФОЛЬК MIX» о народном рок-н-ролле, популярности и событиях культурного календаря. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 марта.

В гости к Дмитрию Иванову пришла группа «ФОЛЬК MIX», и это был самый массовый по числу участников выпуск «Квартирника» из всех, что доводилось слышать на частоте 102.6 FM: в студии собрались аж 7 музыкантов (и это даже не полный состав!):

Станислав Рыжиков - руководитель группы, гитара, вокал;

Елена Васильчикова - вокал;

Полина Ряховская - ксилофон;

Николай Афанин - ударные инструменты;

Олеся Поселягина - домра альт;

Елена Волкова - малая домра;

Ольга Гребешкова - баян.

В репертуаре «ФОЛЬК MIX» - оригинальные обработки известных песен, интересные жанровые сочетания народного творчества, джаза и рок-н-ролла.

Есть ли в современном мире место для народного творчества? Хватает ли событий в культурном календаре Псковщины? Как «ФОЛЬК MIX» продвигает свое творчество и гонится ли за популярностью? На чем держится большой коллектив? Как кавер-бэнды могут достичь финансового успеха? Об этом и многом другом рассказали Станислав Рыжиков, Елена Васильчикова и Полина Ряховская. А все вместе музыканты исполнили несколько песен из своего репертуара.