Культура

День рождения «Михайловского» отмечают 17 марта

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» отмечает 101-й годовщину со дня послереволюционного восстановления «Пушкинского уголка» сегодня, 17 марта.

В программу празднования включены торжественное открытие выставки «Мой дом везде, где есть небесный свод...» из фондов Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», а также концерт «Весна идёт, весне дорогу», в котором прозвучат популярные вокальные миниатюры русских и зарубежных композиторов: Моцарта, Бизе, Грига, Чайковского, Легара, Танеева, Пуленка и прочие. На сцену выйдут псковские музыканты: Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор), Валерия Дунюшкина (фортепиано), Иван Колбашов (фортепиано).

«Михайловское» - это особо ценный объект культурного наследия народов России, уникальный памятник русской культуры национального и мирового значения.

Уже в 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения поэта, Михайловское было выкуплено у его наследников в государственную собственность на народные пожертвования. С этого времени начинается история музея-заповедника «Пушкинский уголок».

В 1911 году на усадьбе сельца Михайловского был открыт пушкинский музей, по сути, первый государственный литературный музей-усадьба, находившийся в мемориальном пространстве.

В феврале 1918 года, во время революционной смуты, были сожжены Михайловское, Тригорское, Петровское, Голубово и другие имения, принадлежавшие потомкам родственников, друзей и знакомых Пушкина.

Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года (протокол №849) сёла Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина были объявлены заповедными. Первоначальное название «Государственный заповедник "Пушкинский уголок"» отражало преемственную связь заповедника с дореволюционным «Пушкинским уголком» в Псковской губернии.

В 1936 году в состав музея-заповедника были включены городища Савкино и Воронич, сельцо Петровское и вся территория Свято-Успенского Святогорского монастыря.

Пушкинский заповедник значительно пострадал во время боевых действий Великой Отечественной войны, в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками (1941-1944 годов).

После освобождения от оккупантов на мемориальном уровне восстановлены:

в 1947-1949 усадьба-музей «Михайловское» и Свято-Успенский Святогорский монастырь;

в 1962 возрождено имение друзей Пушкина Осиповых и Вульфов сельцо Тригорское;

в 1977 году возрождено имение Ганнибалов «Петровское».

В 1995-2001 годах по государственной программе подготовки к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина проведены реставрационно-восстановительные работы в усадьбах Тригорское, Михайловское и Петровское, на территории Святогорского Свято-Успенского мужского монастыря.

В 1996-2007 годах, в основном, были осуществлены планы, намеченные в программе празднования 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Отреставрированы и дополнены архитектурные ансамбли музеев-усадеб «Тригорское» (1996-1998), «Михайловское» (1998-2000), «Петровское» (1999-2001), музейного комплекса «Бугрово» (1999-2007). Осуществлены уникальные работы по комплексному ремонту и реставрации усадебных садово-парковых ансамблей. Создан новый музейный комплекс «Бугрово».