Благотворительная выставка-продажа произведений художников откроется в Пскове

Благотворительная выставка-продажа произведений псковских художников откроется 23 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

«Псковские художники совместно с Народным фронтом в рамках проекта "Все для Победы" организовали благотворительную выставку по продаже своих произведений. Это примерно более 100 картин. На мой взгляд, это вклад деятелей культуры в поддержку участников специальной военной операции. Каждый посетитель сможет выразить своим приобретением солидарность с теми, кто находится на передовой. Средства пойдут на счет "Все для Победы". Будем приобретать необходимое ребятам оборудование и отправлять на передовую», - сказал Виктор Остренко.