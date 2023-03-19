Культура

Конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске

V Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 23-24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Конференция будет посвящена 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приуроченная к Году педагога и наставника.

Конференция ежегодно собирает в Изборске представителей музейного сообщества, епархии, историков - неравнодушных людей, осознающих важность сохранения и возрождения отечественного культурного наследия.

Заседания и мероприятия конференции:

23 марта - пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России».

24 марта - пленарное заседание «Сельская Держава Духа».

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы: