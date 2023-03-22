Культура

Псковскому музею подарили уникальные вещи, связанные с Пушкиным

Дочь известного писателя-пушкиниста и музейного работника, который долгие годы возглавлял Государственный мемориальный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» Семена Гейченко, Татьяна передала в дар Псковском музею-заповеднику вещи из личного собрания отца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Среди переданных предметов – типикон из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Столбушино, а также несколько картин, тематика которых связана с пребыванием Пушкина на Псковской земле.

«Известно, что Псков был для Пушкина далеко не чужим. Поэт был здесь очень много раз, в Пскове у него было много друзей и знакомых, поэтому сейчас мы формируем фонд, связанный с именем Александра Сергеевича, и надеемся, что те предметы, которые мы сегодня принимаем в дар, обязательно украсят наши временные, а, возможно, и постоянные выставки», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Особенный интерес представляет типикон или богослужебный устав из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Столбушино, изданный в марте 1745 года. Книга была куплена в Москве лично Корнилием Бороздиным, генералом-аншефом Русской императорской армии, стоявшим у истоков русской конной артиллерии. С большой долей вероятности можно предположить, что книга была подарена Корнилием Бороздиным храму Успения Пресвятой Богородицы в день освящения храма.

«Книга представляет для нас особенный интерес как бытовавшая в нашей местности и купленная лично Корнилием Бороздиным, представителем известного дворянского рода Бороздиных. В книге есть совершенно удивительная полистная запись на первых 25 листах. Именно из нее мы узнаем судьбу этого устава и тот факт, что он был куплен специально для церкви Успения в Столбушино», – отметила Светлана Мельникова.

Помимо типикона, в коллекцию Псковского музея-заповедника были переданы несколько художественных произведений авторства Александра Козлова, Леонида Гервица, Сергея Дьяченко и Энгеля Насибулина. Тематика картин связана с пребываем Александра Пушкина на Псковской земле и местами, которые лично посещал поэт. Произведения были лично переданы авторами Семену Гейченко, что обуславливает их особенную мемориальную ценность.