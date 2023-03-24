Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с вокалисткой Натальей Александровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях у Дины Дабришюте — заслуженная артистка России, вокалистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова. Они поговорят о том, чем отличается русский романс от других жанров и можно ли его отменить, почему не стоит переживать из-за ухода Аллы Пугачевой из «голубых огоньков», почему классическую музыку не стоит слушать за рулем и почему не надо ругать современную музыку.

Трансляция завершена.