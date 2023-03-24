Культура

Александр Котов: Работников культуры объединяет безграничная преданность своему делу

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил работников культуры с их профессиональным праздником.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сфера культуры включает множество различных направлений, но всех её работников объединяет одно – безграничная преданность своему делу. Именно эта искренняя любовь и увлечённость определяют суть профессии – вы служите культуре, посвящая себя призванию без остатка», - сказал Александр Котов.

Как отметил спикер регионального парламента, культура оказывает огромное влияние на государство, общество и каждую отдельную личность: через сбережение духовных традиций культура сохраняет историческое прошлое, через реализацию творческих идей формирует современную культурную среду, а всё это вместе определяет наше будущее развитие.

«От всей души желаю профессиональному сообществу работников культуры новых, ярких проектов, творческих открытий, успешной реализации намеченных планов, и, конечно, крепкого здоровья и личного благополучия!» - заключил он.