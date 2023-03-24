Культура

Игорь Иванов: Кропотливый труд работников культуры способствует сохранению истоков духовности

Работников сферы культуры с профессиональным праздником поздравил председатель областного профсоюзного объединения Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Благодаря вашему преданному отношению к своему делу продолжают жить народные традиции, истинная народная культура. Закладывается прочная основа для воспитания новых поколений духовно богатых граждан, истинных патриотов Отечества. Псковская область все чаще становится местом проведения крупных международных и всероссийских мероприятий, усиливает позиции одного из признанных культурных центров нашей страны, это все благодаря вашей работе и вашему вкладу в наш регион», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил, что кропотливый и ежедневный труд работников культуры способствует сохранению исторически обусловленных и социально сформированных истоков духовности, моральной истины и красоты.

«Желаем вам больших успехов в труде, творческого вдохновения, любви, взаимопонимания доброго здоровья и благополучия», - добавил он.



С профессиональным праздником также поздравила председатель областной организации

профсоюза работников культуры

Наталия Родионова.

«Это праздник тех, от кого зависит будущее нашей страна, ее благополучие и процветание. Работники культуры были и остаются самыми активной и взыскательной частью нашего общества. Мы несем вечные идеи германизма, красоты, помогаем развивать эстетический вкус, расширять кругозор. За каждой профессией, которая объединена в общее название – работник культуры – стоит искрометное вдохновение, огромное терпение, всеобъемлющая любовь, ведь без этого намаслено творчество, вечное понятие культура. Крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма, творческого вдохновения, удивительных находок и открытий профессионального долголетия», - сказала она.