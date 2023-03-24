Культура

Псковичей приглашают принять участие в викторине о Георгии Победоносце

Псковичей приглашают принять участие в викторине «Георгий – Победу несущий!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Викторина приурочена к межрегиональному слёту молодых реставраторов «Наследники мастеров», который будет проходить в Пскове с 18 по 25 апреля.

Как рассказали в комитете, цель викторины - привлечение внимания к национальному достоянию, знакомство с государственными символами и погружение в историю своей страны.

Участникам викторины предлагается ответить на 30 интересных вопросов, посвященных роли Георгия Победоносца в истории России, ратным подвигам псковичей, церкви Георгия со Взвоза, включенной в список всемирного наследия в составе объекта «Храмы Псковской архитектурной школы».

Принять участие в викторине можно по ссылке до 21 апреля.