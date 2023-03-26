Культура

Новый выпуск проекта «Наши краше» посвятили художнику Николаю Рериху

Новый выпуск мультипликационного проекта «Наше краше» посвятили художнику, исследователю, археологу и философу Николаю Рериху. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В мультфильме вы узнаете подробности о жизни, творчестве и заслугах Николя Рериха, а также о его вкладе в сохранение исторического наследия Псковской земли», – отметил Михаил Ведерников.

Всего планируется выпустить десять серий. Первый выпуск мини-фильмов рассказал о фольклорной исполнительнице из Усвятского района Ольге Сергеевой.