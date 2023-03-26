Культура

Евгений Плющенко покажет свое ледовое шоу в Пскове

Ледовое шоу Евгения Плющенко пройдет в Пскове 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Масштаб шоу невероятно впечатляет, ведь на лед выйдет более 50 спортсменов, блиставших на самых важных мировых стартах. "Союз Чемпионов" Евгения Плющенко в 2023 году продолжает покорять сердца не только любителей фигурного катания, но зрителей далёких от спорта. Нынешнее ледовое шоу "Русские Сезоны" объединило в себе эксклюзивные костюмы и завораживающие номера, превращая спорт в искусство», - рассказали организаторы.

Для зрителей выступят:

серебряный призёр XXIV Олимпийских игр, первая исполнительница пяти четверных прыжков Александра Трусова,

чемпион Олимпийских игр в командном зачёте, чемпион России и Европы Марк Кондратюк,

представители мужского и женского одиночного фигурного катания Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Елизавета Нугуманова,

воспитанники Академии «Ангелы Плющенко»,

действующие члены взрослой сборной России по фигурному катанию.

Также псковичей ждут выступления Александра и Евгения Плющенко. Союз чемпионов «Русские Сезоны» дополнят балет и синхронное катание на льду. Музыка великих русских композиторов Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова перенесут зрителей в мир красоты и грации, уточнили организаторы.

Шоу состоится в Ледовом дворце (улица Балтийская, 11) 6 апреля в 19:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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