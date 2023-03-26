Культура

Новый лекционный проект запустил Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник и Российская академия художеств реализуют совместный образовательный проект, посвященный ознакомлению широкой публики с музейными коллекциями. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На прошлой неделе состоялась онлайн-лекция «Коллекция древнерусской живописи Псковского музея, история формирования». Собрание икон начало собираться в 1876 году, когда в Пскове на частные пожертвования открылся музей Псковского археологического общества. В 1913 году в музей поступила часть коллекции известного псковского собирателя Ф. М. Плюшкина. Самые значительные поступления памятников иконописи приходятся на 1919–1930-е годы, период массового закрытия церквей.

Автор лекции, заведующий сектором древнерусского искусства Псковского музея-заповедника Мария Дубровская в качестве примера отметила, что только в 1919 году в музей поступило почти 100 икон из знаменитой коллекции псковского купца-старообрядца Петра Батова. А в 1960-х годах по итогам экспедиций по заброшенным и разрушенным храмам Псковской области было обследовано свыше 100 церквей, выявлено и учтено около 500 икон и почти 100 вывезено в музей.

Ранее состоялась лекция «История возникновения Псковского музея в 1876 году. Псковский музей-заповедник сегодня». На онлайн-занятии Мария Дубровская рассказала об основных этапах становления музея, уделив большое внимание событиям последних лет. Она напомнила, что в 2016 году завершилась первая очередь работ по реконструкции крепостных стен и башен Варлаамовского угла, купеческих палат Постникова (нач. XVIII в.). А в 2022 году после археологических исследований и реставрации были реконструированы палаты у Сокольей башни Окольного города, возвращены в обновленном виде к музейной жизни знаменитые Поганкины палаты.

Итоговая лекция «Лицевое и золотное шитьё XV-XX вв. в коллекции ПМЗ: история собирания, ценнейшие экспонаты» пройдет 14 апреля в онлайн-формате. Старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Псковского музея-заповедника Людмила Лагуненко расскажет о предметах церковного облачения и убранства широкого хронологического диапазона от XVI до XX веков. Автор покажет настоящие жемчужины коллекции, такие как датируемые XVI веком Плащаница с изображением погребения Христа, Покров с изображением святого Евфросина Псковского и другие.

Две прошедшие лекции можно посмотреть в открытом доступе: