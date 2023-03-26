Культура

Псковский музей-заповедник напоминает про отмену санитарного дня из-за каникул в школах

Санитарный день отменен в главном здании Псковского музея-заповедника, Картинной галерее и Поганкиных палатах сегодня, 28 марта (они закроются 4 апреля). Школьников, которые в настоящее время находятся на весенних каникудах, приглашают посетить объекты музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В связи с началом весенних каникул Псковский музей-заповедник отменил санитарный день 28 марта на ряде объектов, чтобы дети и их родители смогли беспрепятственно посетить музей», - напомнили в музее-заповеднике.

Смотрите также Псковский музей-заповедник отменяет санитарный день 28 марта на ряде объектов

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского, музее-квартире В. И. Ленина, а также в филиалах Псковского музея-заповедника 28 марта – полноценный санитарный день, объекты закрыты для посещения.

Приказная палата (28 марта), Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (29 марта), Варлаамовский угол (30 марта) в свои санитарные дни будут принимать организованные экскурсионные группы по предварительным заявкам.

Узнать об экскурсиях и выставках, которые можно посетить в Псковском музее на каникулах можно по телефону: +78112663311.