Культура

Снятый в Кремле первый жестовый фильм покажут в Санкт-Петербурге

Некоммерческая образовательная организация «Языки без границ» завершила работу над первым в России документальным полнометражным фильмом на русском жестовом языке «По следам Александра Невского». 28 марта его представят в Санкт-Петербурге в Культурном центре Лендок, а 29 марта ленту покажут в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Идея создать кино на русском жестовом языке возникла летом 2021 года и была поддержана президентским фондом культурных инициатив. В основе фильма – летописная житийная повесть о Святом князе Александре Невском и документальные свидетельства его современников. Рассказ о Невском ведётся на фоне исторических событий середины XIII века, происходивших на бескрайних пространствах от Рима до Каракорума.

Работа над фильмом продолжалась более полутора лет. Съёмки проходили в 14 городах России, Монголии и в Италии. Создатели фильма надеются, что он поможет изменить традиционное представление о так называемой инклюзивной культуре. «Мы снимали фильм не о преодолении слухового барьера. Нас отличает друг от друга лишь знание русского жестового языка. Наш фильм для всех. Для слышащих и для глухих», – рассказал директор ЧАНО ДО «Языки без границ» Сергей Кречетов.

Сотрудники Псковского музея-заповедника с большим удовольствием прикоснулись к процессу создания жестового фильма. Съемочная группа работала в башнях и на крепостных стенах Кремля и Варлаамовского угла, в Приказной палате, где музейщики показали меч князя Довмонта. Съемки проходили и в реставрационных мастерских музея-заповедника. Конечно же, повествование о великом князе не могло обойтись без представления иконы «Александр Невский с избранными святыми».

После премьерных показов фильм будет доступен для просмотра на одном из интернет-ресурсов. Информация и ссылка будет размещена дополнительно, в том числе на сайте Псковского музея-заповедника.