Культура

Капитальный ремонт Торошинского дома культуры продолжают в Псковском районе

Капитальный ремонт Торошинского дома культуры продолжают в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

15 марта по результатам электронного аукциона Псковский районный Центр культуры и ООО «Галактика» подписали муниципальный контракт на проведение второй очереди капитального ремонта здания.

Сумма контракта составила 18 млн 764 тысяч рублей. Подрядчику предстоит выполнить большой объем работ и к 15 июля текущего года полностью сдать объект. Подрядчик сразу же приступил к работе.

Рабочие начали удаление старой штукатурки внутри здания. Также они завозят на объект необходимые строительные материалы.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» средства выделили на проведение первой очереди капремонта в объеме почти 6,5 млн рублей. Тогда рабочие провели демонтажные работы, установили дополнительное утепление перекрытия потолка, произвели установку отливов, монтаж шести входных дверей, устройство конструкции полов.

На средства районного бюджета проделали работы по обустройству водопровода и водоотведению в здании дома культуры, спроектировали основной элемент доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, который будет изготовлен и установлен в этом году.

В настоящее время Центр культуры ведет работу по приобретению необходимого оборудования.