Культура

Международная конференция к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова пройдёт в Пскове

Международная научно-практическая конференция «Творчество С. В. Рахманинова и сокровища Серебряного века» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 30 марта в рамках празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Тема конференции вызвала живой интерес среди преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Финальной точкой конференции станет демонстрация первой части авторского фильма о Сергее Рахманинове (автор фильма – Н. Б. Басманова).

В рамках конференции состоится премьера литературно-музыкального проекта «Я – русский композитор», подготовленного преподавателями и студентами музыкального отделения колледжа искусств (руководитель проекта Л. Н. Никитина).

В библиотеке музыкального отделения откроется выставка «Гений с русской душой», созданная в соавторстве со специалистами областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

В конференции примут участие специалисты из различных регионов России и зарубежья. С докладами выступят музыковеды из Санкт-Петербургской (М. В. Михеева) и Петрозаводской (Л.А. Купец) консерваторий, специалисты из Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова (Н. Г. Грищенко), научно-просветительского центра русского языка и культуры им. профессора Е. А. Маймина (А. Г. Разумовская), Псковского музея-заповедника (И.А. Галицкая), союза архитекторов России (В. И. Васильев), историко-культурного центра Философовых (Н. В. Анисимова), старорусского отделения Рахманиновского общества (И. В. Савчук).

В дистанционном формате в конференции примут участие эксперты из Германии (А. Ю. Меркулов), Франции (Е. Куркова-Пёти), Китая (Иван Богод).

По итогам конференции планируется издание сборника докладов.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, дом 2. Начало конференции в 10.00, вход свободный.